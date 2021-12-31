Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi’nden kınama mesajı

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van-SDİ), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı açıklamaya dair kınama mesajı yayınladı.

GENEL 31.12.2021, 13:03
Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi’nden kınama mesajı

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van-SDİ), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı açıklamaya dair kınama mesajı yayınladı. 

İşte Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi'nin kınama mesajı:  

“Uzun yıllardan beri Müslümanların yaşam alanlarını kısıtlayarak laikliğe ve Anayasa'ya aykırı söylemleri ile dini hayatımızdan çıkarmaya çalışan zihniyet, Diyanet’in açtığı eğitim kurslarını “Ortaçağ zihniyeti”ne benzetti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’in basın ofisinde düzenlediği konuşmada Diyanet tarafından verilen eğitim programlarına karşı çıkarak, "Eğitimde birlik var, Tevhid-i Tedrisat Kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar.” dedi. Diyanet'in 2013 yılında başlattığı ve son yıllarda farklı versiyonları üzerinde de çalışılan 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kursları için Milli Eğitim Şurası'na verdiği önergeyi eleştiren Özel, "Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince.

Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." ifadelerini kullandı. Bu zihniyet, “Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile” (Saff, 8) ayeti ile benzerlik göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Hayat Boyu Öğrenme ve okul öncesi din ve ahlak eğitimleri verilmesi projelerine dönük algı çalışmalarını da mütemadiyen sürdürmektedir. 28 Şubat zihniyetini aratmayan Özel’in sözleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştır.

Diyanet'i ve 4 - 6 yaş arasındaki çocuklara verilmesi kararlaştırılan Kur’an eğitimi programlarını hedef alan Özel, Kur’an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" ifadeleri ile bir aşağılama tavrı  sergilemesi açık bir İslamofobi değil de nedir? Milletin Meclisi'nde milletin dinine hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet ile ilgili skandal ifadelerde bulunurken İslam'ı "Ortaçağ zihniyeti" diyerek hedef almıştır.

Müslüman evlatlarına İslam dininin öğretilmesine karşı çıkan, İslam'ın öğretilmesine "yanlış bir iş" ifadesini kullanan ve dini eğitim alan çocuklara hakaretler savuran "Tamamen küllüm yanlış bir işi benimseyip kötü sonuçları 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil..." şeklinde benzetmeler yapmaktan geri durmayan Özel, dinini öğrenmeye çalışan genç neslimize; okuduğunu anlamayan, algısı kapalı, kindar, kavgalı, gibi ifadelerle hakaretlerde bulunmuştur.

Kur’an-ı kerimde geçen “Aman ha, kendileri Allah'ı unutan, bunun sonucu olarak da Allah'ın kendilerini bizzat kendilerine unutturduğu sorumsuzlar gibi olmayın! İşte onlar, evet onlardır yoldan sapanlar” (Haşr, 19) ifadesindeki kişilerin durumuna düşmemek için Diyanet işleri başkanlığının verdiği eğitimi desteklediğimizi beyan ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’in Baş Kitap olduğu medreselerde Cezeri gibi Fizikçi, Biruni gibi Tıpçı, Ali Kuşçu gibi Matematikçi, Baki gibi Şair, Sinan gibi Mimar, Barbaros gibi Asker ve Fatih gibi Devlet Adamları yetişti. Yüz yıl önce Kur’an’ı yasaklayan zihniyetin dünya çapında yetiştirdiği kaç ilim adamı var?

Bay Özel… Sizin kararan ruhunuz, dinini öğrenmeye çalışarak ahlaklı ve maneviyatı yüksek bir şekilde yetişen gençlerimizin şevkini kırmayacak, aksine bu değerlerine daha sıkı sarılmalarına vesile olacaktır. İslam'ı ve Kuran'ı öğretmeyi bir Ortaçağ zihniyeti olarak tanımlamanızı kesinlikle reddediyor ve kınıyoruz. Sizi İslam dinine, Aziz Milletimizin inancına, milli ve manevi değerlere saygılı olmaya ve hususen Toplumdan özür dilemeye davet ediyoruz.”

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