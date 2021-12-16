Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki itfaiyenin araç ve personel açısından Türkiye’de en iyi itfaiyelerden biri olduğunu söyledi.

GENEL 16.12.2021, 11:48
Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, son bir yıl içerisinde merkez ve 13 ilçede bin 379’u yangın olmak üzere toplam 7 bin 570 olaya müdahale etti. Kent genelindeki 13 ilçede, 1 milyon 200 bini aşkın nüfusa büyük bir özveri ile hizmet veren Van Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı; 13 grup amirliği, 2 müfreze, 40 araç ve 279 saha personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

81 ildeki itfaiye teşkilatları arasında ilk 10’da yer alan Van itfaiyesi; 2021 yılı içerisinde bin 379 yangın, 260 trafik kazası, 337 insan kurtarma, 855 hayvan kurtarma, 303 su baskını, 40 tatbikat ve 3 bin 521 merdiven görevi ve baca temizliği gibi birçok olaya müdahale etti.

Bunun yanında vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan itfaiye ekipleri; ayrıca personel eğitimi, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi, okullarda yangın ve deprem tatbikatları, bilgilendirme toplantıları ve seminer gibi çok sayıda farkındalık çalışmasında da yer aldı.

“Van’da bu yıl en çok baca temizliği yapıldı”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, itfaiye ekiplerinin kırk araç ve 13 ilçe grup amirlikleriyle vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdiğini söyledi. Vali Bilmez, “Burada sadece yangınlara müdahale edilmedi. Trafik kazaları, mahsur kalan hayvanların kurtarılması için de itfaiye ekiplerimiz grev yapıyor. Van’da bu yıl en çok baca temizliği yapıldı.

Yıl içinde 3 bin 521 baca temizliği yapılmış, 7 bin 570 olaya müdahale edilmiş ve bunun bin 379’u yangındı. Ayrıca 260 olayımız trafik kazası, 337 insan kurtarma, 855 olayımız hayvan kurtarma, bunların bir kısmı evcil hayvanlar ve 303 adet te su baskını olayına müdahale edildi. İtfaiyemizin araç ve personel açısından
Türkiye’de en iyi itfaiyelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Olaylara müdahale hızımız oldukça iyi” dedi.

Tüm ilçelerde itfaiye ekiplerinin hazır kıta beklediğini de sözlerine ekleyen Vali Bilmez, “Kış şartlarımız çok zor geçiyor. Bunun için Saray’da, Başkale’de ve kapalı garaj olmayan ilçelerimizde itfaiye binalarımızın bir kısmını bitirdik, bir kısmının da yapımı devam ediyor. Belki yılda bir defa lazım olur ama onu da en üst düzeyde tutacak şekilde hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.iha

Yorumlar (0)
9
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 17 39
2. Hekimoğlu Trabzon 17 37
3. Sivas Belediyespor 17 31
4. Afjet Afyonspor 17 31
5. Çorum FK 17 31
6. Bodrumspor 17 30
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 17 30
8. Ankaraspor 17 29
9. Somaspor 17 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 17 26
11. İnegölspor 17 24
12. Serik Belediyespor 17 23
13. Turgutluspor 17 21
14. Etimesgut Belediyespor 17 20
15. Diyarbekirspor 17 19
16. Sarıyer 17 15
17. Adıyaman FK 17 13
18. Ergene Velimeşespor 17 12
19. Kahramanmaraşspor 17 7
20. Niğde Anadolu FK 17 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 15 22
11. Boluspor 16 21
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 16 18
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10