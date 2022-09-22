Van İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atama! İşte atanan isim
Van İl Sağlık Müdürlüğünde görev değişimi… Van İl Sağlık Müdürlüğüne Üroloji Uzmanı Muhammed Tosun atandı.
Van’da görev süresi boyunca önemli çalışmalar yürüten ve pandemi döneminde de önemli başarılara imza atan Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, geçtiğimiz hafta görevinden istifa etmişti.
Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yerine kimin atanacağı merak konusu olurken Van İl Sağlık Müdürlüğüne Uzm. Dr. Muhammed Tosun atandı.
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