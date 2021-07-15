Van için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Van'ın doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Muş çevrelerince yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş’ta 32, Hakkâri’de 30, Bitlis’te 28 ve Van’da 27derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların Van’ın doğu kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.