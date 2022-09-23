Van GSB TYP kura sonucu açıklandı! İşte isim listesi

Adaylar başvurularını, 15-19 Eylül 2022 tarihlerinde e- devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapmıştı. İş başlangıç tarihi: 03.10.2022 olarak açıklanırken, işin bitiş tarihi ise 28.02.2023 olarak belirtildi. İşte Van GSB TYP kura sonucu isim listesi

Van GSB TYP kura sonucu isim listesi

Havadis