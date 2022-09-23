Van GSB TYP kura sonucu açıklandı! İşte isim listesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında çalıştırmak üzere İŞKUR aracılığıyla Van'da geçici süreli 15 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Van GSB TYP kura sonucu açıklandı.

GENEL 23.09.2022, 15:09
Van GSB TYP kura sonucu açıklandı! İşte isim listesi

Adaylar başvurularını, 15-19 Eylül 2022 tarihlerinde e- devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapmıştı. İş başlangıç tarihi: 03.10.2022 olarak açıklanırken, işin bitiş tarihi ise 28.02.2023 olarak belirtildi.  İşte Van GSB TYP kura sonucu isim listesi

Van GSB TYP kura sonucu isim listesi

Havadis

Yorumlar (1)
VAY BEE 4 saat önce
maşAllah van'da da ne avcı varmış. tesadüf mü değil, şaşırdık mı hayır. :(
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