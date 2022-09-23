Van GSB TYP kura sonucu açıklandı! İşte isim listesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında çalıştırmak üzere İŞKUR aracılığıyla Van'da geçici süreli 15 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Van GSB TYP kura sonucu açıklandı.
GENEL 23.09.2022, 15:09
VAY BEE 4 saat önce
maşAllah van'da da ne avcı varmış. tesadüf mü değil, şaşırdık mı hayır. :(
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