Van Defterdarlığı yeni binasına taşındı!
Yıllardır yapımı süren Van Defterdarlığının yeni binasına taşındığı duyuruldu.
Van Defterdarlığı, kentte 2011 yılında meydana gelen depremde ağır hasar görmüş ve o zamandan bu yana kiralık bir binada hizmet veriyordu. 2017 yılında da yapımına başlanan fakat bir türlü tamamlanamayan Defterdarlık binasının kısa bir süre içerisinde faaliyete gireceğinin sinyalini verilmişti.
Van Defterdarı Murtaza Kamar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Van Defterdarlığının yeni binasına taşındığını duyurdu. Murtaza Kamar'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, ‘Şükürler olsun’ paylaşımında bulundu.
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