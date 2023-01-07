Van'dan göç eden edene!
TÜİK’in açıkladığı İç Göç İstatistikleri’ne göre Van, Türkiye genelinde en çok göç veren 11’inci il oldu.
Van'da göç eden vatandaşların sayısı her geçen yıl artıyor. Konu hakkında WanHaber mikrofonuna konuşan vatandaşlar, "Gençlerimiz Van'da iş bulamadıkları için batıya göç etmek zorunda kalıyor.
Bizim ilimizde iş bulmak çok zor, çalışanın maaşı da asgari ücretin altında veriliyor. Bu şekilde birikim de yapılamaz, evde geçindirilemez. Fakat batı da iş imkânı oldukça fazla. Bundan dolayı gençlerimiz batıya mevsimlik veya uzun süreli çalışmak için gidiyor" diye konuştu.
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|16
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|P
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|18
|38
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|18
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|18
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|18
|32
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|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
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|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12