Van'dan göç eden edene!

Van'da göç eden vatandaşların sayısı her geçen yıl artıyor. Konu hakkında WanHaber mikrofonuna konuşan vatandaşlar, "Gençlerimiz Van'da iş bulamadıkları için batıya göç etmek zorunda kalıyor.

Bizim ilimizde iş bulmak çok zor, çalışanın maaşı da asgari ücretin altında veriliyor. Bu şekilde birikim de yapılamaz, evde geçindirilemez. Fakat batı da iş imkânı oldukça fazla. Bundan dolayı gençlerimiz batıya mevsimlik veya uzun süreli çalışmak için gidiyor" diye konuştu.