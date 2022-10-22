Van'daki uçuşlara sağanak engeli: 5 sefer iptal edildi
Van'da gün boyu etkili olan şiddetli yağış, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Van Ferit Melen Havalimanına bugün planlanan uçuşlar şiddetli yağış dolayısıyla iptal edildi. Öğle saatleri sonrası planlanan 5 sefer iptal edilirken, bazı uçak şirketleri mağdur olan yolcularını kentteki otellere yerleştirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 15.20 - 19.15 saatleri arasında planlanan 3'ü İstanbul, Adana ve Ankara'ya planlanan uçuşlar etkilendi. İHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Antalyaspor
|10
|10
|14. Karagümrük
|9
|9
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Keçiörengücü
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6