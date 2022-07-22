Van'da ulaşıma zam geldi! İşte yeni ücret tarifeleri

Geçtiğimiz günlerde Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz ayı olağan toplantısı yapılmış ve toplantıda; UKOME Kurulunun 13.06.2022 tarih ve 67 (GÜNDEM - EK-5) nolu kararı ile Ulaşım Koordinasyon Alt Komisyonuna havale edilen il sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüslerin, H plakalı özel halk otobüslerin, M plakalı minibüslerin, V plakalı minibüslerin, S plakalı okul servis araçlarının, T plakalı ticari taksilerin, belediyeye ait deniz otobüslerin ve özel gemi araçlarının yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talebine ilişkin Ulaşım Koordinasyon Alt Komisyon raporunun görüşülmesi gibi gündem ve alt komisyon raporları konuşulmuştu.

UKOME toplantısı sonrası M plakalı minibüslerin şehir içi taşıma ücretlerine yapılan zam bugün onaylaydı. Zamlı minibüs ücretleri Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul'un imzasıyla yürürlüğe girdi. İşte zam sonrası Van'da geçerli olan şehir içi taşıma ücretleri

Van'da şehir içi taşıma ücretleri

Şehir içi tam bilet: 6 TL

Şehir içi öğrenci: 5 TL

Kampüs tam bilet: 7 TL

Kampüs öğrenci: 6 TL

Topaktaş tam bilet: 7,50 TL

Topaktaş öğrenci: 6 TL

F tipi ceza evi tam bilet: 8,50 TL

F tipi ceza evi öğrenci: 6 TL

Kampüs (üniversite) içi: 2 TL



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