Van'da mezarlık yangını

Van'ın Saray ilçesinde mezarlıkta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GENEL 05.09.2021, 12:22
Van'da mezarlık yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, Saray merkez Feritmelen Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Saray ve Özalp İtfaiye Grup Amirlikleri ile Saray Belediye Başkanlığına ait arazöz sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 05 Eylül 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:17
Öğle 12:15
İkindi 16:00
Akşam 19:03
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0