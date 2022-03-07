Van'da maske takma gönüllülüğü sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca liderliğinde bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında çıkan kararlarda, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birçok yasağın yeni dönem kapsamında değiştiği belirtilmişti.

Uygulanan yasaklar arasında olan maske takma zorunluluğun sadece kapalı ortamlarda gerekli olmasının ardından Van'da birçok vatandaş maskeye veda ederken, bazı vatandaşlar ise maske takmaya devam ediyor. Kentteki bir kısım vatandaş çıkan kararlardan memnun olurken, bazıları da maskeye veda etmenin henüz erken olduğunu belirtti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararı değerlendiren bazı vatandaşlar, "Maske ve mesafenin açık alanlarda kaldırılması da güzel oldu. Bu karar açık alanlar için geçerli toplu taşıma, otobüslerde, kafelerde takılması gerekiyor. Hastalık henüz bitmiş değil. Yine tedbiri elden bırakmadan, dikkatli davranmalıyız. Bu süreçte aşı olmayanların aşılarını biran önce tamamlaması gerekiyor.

Van vaka sayısında en az iller arasında yer alsa da, özellikle kalabalık ortamlarda maske kuralına uymamız gerekiyor. İnşallah bu sıkıntılı süreci biran önce geride bırakacağız. Yoğunluğun olduğu yerlerde maske takılmaya devam edilmelidir.

Maskeleri hayatımızdan çıkarmamalıyız. Maskeleri gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşımalıyız. Özellikle büyüklerimiz ve kronik hastalarla birlikteyken maske hayatımızda olmalıdır" ifadelerini kullandı. Bir kısım vatandaşlar ise farklı görüşlerde bulunarak, "Kararın erken alındığını düşünüyoruz. Omicron vakası çok daha hızlı yayılıyor.

Her akşam Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verileri takip ettiğimizde, hala vaka ve ölüm sayılarının azaldığını göremiyoruz. Keşke maske takma zorunluluğu kalkmamış olsaydı. Bazı yerlerde maske takma zorunluluğu kalktığı için, maske takılması gereken alanlarda bile maske takmayanlarla karşılaşabiliyoruz. Uyarılar da kâr etmiyor. Yeni kararlardan sonra umarız vaka sayıları artmaz" dedi.

Bölgegazetesi