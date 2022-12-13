Van'da gözler TSO seçimlerine çevrildi

22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Beyaz Liste 10 grupta, Mavi liste ise 9 grupta galip gelmişti. Seçim sonrası Mavi listenin yaptığı itirazlar; önce ilçe, ardından il seçim kurulu tarafından kabul edilerek, 1. Gruptaki seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yeni seçim takvimini açıklamıştı.

Uzun süredir kent gündemini meşgul eden Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Grubu olan Tarım ve Hayvancılık Grubu seçimleri 17 Aralık Cumartesi ticaret odasında gerçekleştirilecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Komitesi ve Meclis Üye seçimi 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat: 09.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek.

22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde Necdet Takva, Zahir Kandaşoğlu, Faruk Biner, İzzet Çoban ve Hamdullah Koçhan yarışmış, Zahir Kandaşoğlu 10, Necdet Takva ise 9 grupta galip gelmişti. Yapılan itirazlar sonrası Zahir Kandaşoğlu'nun kazandığı 1. Grupta seçim tekrarı kararı alınmıştı. 1961 yılında kurulan ve yaklaşık olarak 18 bine yakın üyesi bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı esnaflar, Cumartesi günü tekrar sandık başına giderek, Tarım ve Hayvancılık Grubu için oy kullanacak.

Kentin önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Grup seçimi, Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçiminin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonunda 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Van Ticaret ve Sanayi Odası Binasında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapılacak.

Van Bölge Gazetesi