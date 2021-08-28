Van'da göçmenler ahırlarda saklanıyor

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 ahırda 42 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

GENEL 28.08.2021, 17:24
Van'da göçmenler ahırlarda saklanıyor

Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesindeki bir ikametin bahçesinde bulunan 2 hayvan ahırında yapılan aramada 42 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili ahır sahipleri ve organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

#kaçak göçmen #göçmen
Yorumlar (2)
kerim 19 saat önce
Allah bunları bu hale düşürenleri ve bunları bu halinden fırsatçılık yapıp paralarını alanları iki cihanda da perişan etsin..... bunların parasını nasıl yiyebiliyor ve cocuklarına nasıl yediriyorlar vAllahi anlam veremiyorum..... sonra bu toplumun düzelmesini bekliyoruz....
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Van yol geçen hanı mı? 18 saat önce
Van sınır kapısı kapalı ama belli ki sınırlardan göçmen akını devam ediyor. Kaçak tespit edilmeyen bir tek gün yok. Tespit edilmeyen ve yoluna devam edenler de muhakkak çok daha fazladır. Bu işi organize edenler memleket düşmanı, toplum düşmanı, haramzade ve aşağılık mahluklardır.
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