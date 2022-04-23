Van'da 12,6 milyonluk buzağı desteği
Van'da 2021 yılı 1. Dönem buzağı destekleme ödemeleri çerçevesinde yetiştiricilere toplamda 12 milyon 6 bin TL ödeme yapılacak.
Hayvancılık desteklerinde önemli kalemi oluşturan buzağı destekleri (2021/1. dönem) ödenmeye başlandı. Destekler kapsamında Van'da 8 bin 724 yetiştiriciye toplam 12,6 milyon TL ödeme yapılacağı öğrenildi.
Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2021 yılı 1. Dönem Buzağı Destekleme ödemeleri dün itibariyle başladı. Ödemeler kimlik numarasına göre son rakamı 0,2 ve 4 olanlara dün, 6 ve 8 olanlara 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.00'den sonra bakanlık tarafından Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Van'da 8 bin 724 yetiştiriciye 12,6 milyon TL ödeme yapılacağı öğrenildi.
Van Bölge Gazetesi
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