Van Büyükşehir Belediyesi’nin 33 kişilik işçi alımına 2 bin kişi başvurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde çalıştırılmak üzere 10 Kamyon, 13 Motor Ustası, 10 'da iş makinası operatörü olmak üzere toplamda 33 daimi işçi alımı yapacağının duyurusunda bulunmuştu.

İnternet üzerinden alınan başvurulara binlerce kişi başvuru yaptı. 13 motor ustası alımı için 287 kişinin başvurusu kabul edilirken, 58 kişinin başvurusu kabul edilmedi, 76 aday ise itiraz süresi içerisinde eksik belgelerini tamamlamadı. Alınacak 10 adet kamyon şoförü için 639 adayın başvurusu kabul edildi, 413 kişinin başvurusu kabul edilmezken, 106 aday itiraz süresi içerisinde belgelerini tamamlamadı.

Belediyenin alacağı 10 kişilik iş makinası operatörü başvurusuna kabul edilen aday sayısı 151, kabul edilmeyenlerin sayısı ise 288 oldu. 69 aday itiraz süresi içerisinde belgelerini tamamlayamadı.

BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde çalıştırılmak üzere alınacak 33 işçi için 2 bin 87 kişi başvurdu. Başvuranlardan bin 77 kişinin başvurusu kabul edilirken, 759 adayın başvurusu kriterlere uymadığından kabul edilmedi. 251 kişi ise itiraz süresi içerisinde belgelerini tamamlayamadı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel