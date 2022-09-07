Van Aile Destek Merkezi 13 ilçede personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Van'ın Gürpınar, İpekyolu, Erciş, Saray, Çaldıran, Muradiye, Çatak, Başkale, Edremit, Özalp, Bahçesaray, Tuşba ve Gevaş ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde açılacak olan Aile Destek Merkezlerine proje süresi ile sınırlı olmak koşuluyla toplamda 42 koordinatör alımı yapılacak. İşte Van Aile Destek Merkezi personel alımı başvuru şartları ve detaylar..

Van Aile Destek Merkezi Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Gürpınar: 2

İpekyolu: 11

Erciş: 5

Saray: 2

Çaldıran: 4

Muradiye: 3

Çatak: 1

Başkale: 1

Edremit: 2

Özalp: 3

Bahçesaray: 1

Tuşba: 6

Gevaş: 1

Van Aile Destek Merkezi Personel Alımı Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

4 Yıllık Fakültelerin, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberlik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Sosyal Hizmetler, Aile ve Tüketici Bilimleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Gerontoloji, Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim ve Tasarım, İnsan Hakları Yönetimi, İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim, Medya ve İletişim, Özel Eğitim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türk Halkbilimi, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü programlarının herhangi birinden mezun olmuş olmak,

Bayan olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Başvuru yapılacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ilçe sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak (Pedagojik Formasyonu olan adaylara öncelik verilecektir.)

Van Aile Destek Merkezi Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı belgesi

Adres durum belgesi (Tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri)

2 adet fotoğraf

Özgeçmiş

Öğrenim belgesi (Diploma yada mezuniyet belgesinin aslı yada e- Devlet çıktısı)

Başvurunun Yapılacağı Yer ve Tarih

Başvuru tarihleri: 07.09.2022-09.09.2022

Başvuru yeri: Başvuru yapılacak ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Çalışma süresi: Proje süresi ile sınırlı

Çalışma saatler: 08.00-17.00

Havadis