Vali Bilmez: İlimizde düzensiz göçmen hareketi görmek imkansız

İl Göç Kurulu İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Vali Mehmet Emin Bilmez Başkanlığında yapıldı.

GENEL 09.02.2022, 13:29
Vali Bilmez: İlimizde düzensiz göçmen hareketi görmek imkansız

Valilik Ali Paşa salonunda 2022 yılının ilk toplantısında konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göçmen ve insan ticaretiyle ilgili bilgiler verdi. 

Bu toplantıda ilgili kurumlarla koordine gerektiren konuların masaya yatırılacağını vurgulayan Vali Bilmez, “Her yılın başında yapmamız gereken bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Burada hem düzensiz göçle mücadeleyi, hem ilimizde ikamet eden göçmenlerin durumu, düzensiz göçlere karşı alınan önlemleri değerlendirecek, yeni alınacak önlemler konusunda kararlar alacağız. Afganistan üzerinden İran’a oradan ilimize gelen düzensiz göçmenler, buradan Türkiye’nin batı bölgesi oradan da Avrupa’ya gidiyor. Biz böyle bir rota üzerindeyiz” dedi. 

Düzensiz göçmenle yoğun bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Vali Bilmez, şunları söyledi: 

“Sınırda askeri birliklerimiz 7-24 esasına göre 9 tabur 46 karakol 184 kule ile görev yapmakta. Hemen onun arkasında jandarma bütün sınır hattında güzergahlarda devriye gezip nöbet tutmakta. İlimizde hem dağlarda hem şehir merkezinde açıkta düzensiz göçmen hareketi görmek imkansız. Bir şekilde sınırı geçenler şok evlerde tutuluyor. 2021 yılında biz yaklaşık 150 şok evi yıktık. Bu sene ise 17 şok evi yıktık. Geçen yıl 1900, bu yıl da 100 insan kaçakçılığı yapan organizatör yakalandı. Asker, jandarma, emniyet, sahil güvenlik birimleri, ile termal kameralar, İHA ve SİHA görüntülerinden yararlanarak kentimize düzensiz göçmenleri sokmamak için mücadele veriyoruz. Bu birimlerimiz yakalanan göçmenleri deport etmek için il göç müdürlüğü ile koordineli çalışıyor. Bu mücadelede emek veren personelimize ve bize destek veren Van halkına teşekkür ediyorum.  Kurularımıza, askerlerimize, güvenlik güçlerimize karalı mücadelelerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Toplantılarımız hayırlara vesile olsun.” 

Toplantıda İl Göç Müdürü Cuma Omurca, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. 

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Göç Müdürü Cuma Omurca ve ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile temsilcileri katıldı.

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