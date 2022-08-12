Vali Balcı: Muhtarlar bu projeye sahip çıkmalı

Uygulama otelinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdullahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Daire başkanları kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Vali Ozan Balcı, muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, koyun projesinde muhtarlara büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Vali Balcı, ‘‘Muhtarlar bizim köylerdeki, mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız. Devletle millet arasındaki köprüdür. Devletin tüm potansiyeliyle, imkânlarıyla millete hizmet için kullanmak isteyen bir aileyiz. Van’ı seviyoruz. Yılmadan yorulmadan banane demeden, problem üretmeden, aşkla, şevkle, canla, başla Vanlı hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunacağız. Vana hizmet etmek hepimiz için bir şereftir” dedi.

“HEDEFİMİZ BİR YILDA 10 BİN AİLEYE TOPLAM 1 MİLYON KOYUN DAĞITMAK”

Çiftçilere yönelik başlatmış olduklarını faizsiz kredi imkanını muhtarla anlatan Vali Ozan Balcı, “Şuan çiftçilerimize yönelik başlatmış olduğumuz koyun projelerimiz ile sıfır faizli, 1 yıl ödemesiz, çiftçimizin tercihine göre 7 veya 5 yıl vadeli kredi imkanı sunuyoruz. Tek şart bankanın kara listesinde olmamak gerekiyor. 2 kefil ile 200 bin liraya kadar sıfır faiz, 200 bin liradan fazla olunca da yüzde 3 veya 4 faiz uygulanacaktır. Bu projeyi köylümüze siz muhtarlarımızın anlatması gerekmektedir.

Hedefimiz 10 bin aileye 100’er koyunla 1 milyon koyun vermek. Bu projeyi çok önemsiyorum. Çiftçilerimiz krediyle aldıkları koyunla her hangi bir hak kayıpları da olmayacaktır. Koyunları biz değil, siz kendiniz alacaksınız zaten. 6 ile 24 ay aralığında koyun olacak. Siz kendiniz koyunu bulup, veterinerlerimize bildireceksiniz. Veterinerlerimiz bankaya, uygundur raporu verdikten sonra paranız yatacak. Kulağında küpesi olacak ve sigortalı olacak koyunlar. Ayrıca bu projeden yararlanan hemşehrilerimizin veterinerlik hizmetlerini de biz Büyükşehir Belediyesinden karşılayacağız.

Ayrıca çiftçilerimizin arazide hayvanlarını sulamak için kullandığı sıvatların kurumları da devam edecek. Gölgelik desteklerimiz de olacak. Tarımsal sulamalarını da biz yapacağız. Hiçbir çiftçimizin kafasında bir tereddüt olmasın. Bu projeyle şuan 3 milyon olan koyun sayımız 5 yıl sonra 8 milyon olacaktır. Bu projede ilk 100’e giren köylerimize de ödül olarak hizmette öncelik vereceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu. Mahallelerin içme suyu ile alakalı sorunlarına da değinen Vali Balcı, ‘‘öncelikle cazibeli sular halledilecek.

Cazibeli isale hattı yoksa sondaj sistemlere geçilecek. İlla ki eksiğimiz vardır. Bu da teknik sorunlardır. Bunu belirtmek istiyorum ki içme suyu sıkıntımız yok. Ufak tefek sorunların da 1 yıl içerisinde tamamını bitireceğiz. Bu noktada da muhtarlarımız işi takip edecektir. Vatandaşlarımıza sağlıklı su içireceğiz” ifadelerini kullandı.

“MEYVE FİDESİ DESTEKLERİMİZ OLACAK”

Tarıma yakın ilgi duyduğunu anlatan Balcı, ‘‘Mahallelerimizde meyve fidesi desteklerimiz olacak. Hangi bölgede ne meyve yetişiyorsa o bölgede ki muhtarımız taleplerini ilçe tarım müdürlüklerine iletecekler. Meyve dikilecek yerlere meyve dikeceğiz. Çok cüzi bir fiyat ile meyve fidelerini dağıtacağız. Meyvelerimizin bir kısmını sonbahar da bir kısmını da ilkbaharda dikeceğiz.

Bunların yanında arıcılığa da desteklerimiz olacak. Sonbahar döneminde yaklaşık 50 milyon TL değerinde sertifikalı tohum desteğimiz olacak. Bunun da yüzde 25’ini siz katkı payı olarak vereceksiniz. Biz de devlet olarak yüzde 75’ini karşılayacağız. Bu projeden de yaklaşık 10 bin çiftimizin faydalanmasını bekliyoruz. Kırsal hizmetlerde de tarımsal çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşımızın hayır duası bizimle olsun, bu bize en büyük gücü verir” dedi. Milletvekillerinin de birer konuşma yaptığı toplantı, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bölgegazetesi