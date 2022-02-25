Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi başladı

usya ve Ukrayna savaşında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin kara yolu üzerinden başlatıldığını açıkladı.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ KONUSU

Vatandaşlara öncelikle güvenli yerlerde kalması çağrısını yapan Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmaları başından beri yaptık. Hazırız ama şu anda hava sahası kapalı. Biz şubatın başından itibaren bu hazırlıkları yapmaya başladık. Yine yanılmıyorsam 14 Şubat'tı, özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı tek tek arayarak bu bölgeyi terk etmelerinde istedik." dedi.

Rusya'nın ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından vatandaşlara bölgeden çıkma uyarısının yinelendiğini aktaran Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın ek bir sefer koyduğunu ancak bu seferin sadece 4 biletin satılması nedeniyle iptal olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, uçuşlarda boş koltukların bulunduğunu, özellikle öğrencilerin son ana kadar beklemek istediğini belirterek, "Biz bu iş ciddiye bindikten sonra hava sahası açıksa havadan nasıl tahliye edeceğimizi THY'yle de konuştuk. Daha önce pandemi ve Afganistan'dan tahliyeler zamanında olduğu gibi THY'yle konuştuk, hazırlığımızı yaptık." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, karadan tahliye seçeneğinin de masada olduğunu vurgulayarak, "Durum sakinleştiği zaman vatandaşlarımızı kara yoluyla Moldova‘ya Romanya’ya ve Polonya’ya götürebileceğiz. Deniz yolunda da özellikle Odessa bölgesinde şu anda çatışmalar var. Deniz trafiği de şu an kapalı. Biz, deniz trafiği açılırsa, deniz yoluyla tahliye çalışması da feribot şirketlerimizle yaptık." ifadelerini kullandı.

HABER7