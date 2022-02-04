Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı belli oldu

Esad rejiminin kanlı saldırıları sonucu ülkelerini terk eden Suriyelilerin bir bölümü Türkiye'ye sığındı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'i mülteci konumunda bulunurken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) göre, Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor.

SURİYELİLERİN TÜRKİYE'DEKİ SAYISI

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de kayıt altına alınan son Suriyeli sayısını paylaştı. Buna göre, Türkiye'de 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli yaşıyor.

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin 859 kişidir." dedi.

484 BİN 400 KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyelilerin sayısını ise 484 bin 400 olarak açıkladı.

Öte yandan BMMYK, 1960'tan bu yana sığınma ve mülteci konularında Türkiye ile yakın iş birliği içinde çalışıyor.

GEÇİCİ KORUMA POLİTİKASI

Türkiye’de birçok sivil toplum kuruluşu mülteci, göçmen ve sığınmacılara yönelik yardım faaliyetlerinde bulunurken, entegrasyon süreçleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi tarafından yapılıyor.

Göçmenlere pozitif farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüten Göç İdaresi, özellikle Suriyeliler için uyum programları hazırlıyor.

Suriye iç savaşından sonra sığınmacılar için Geçici Koruma politikasını benimseyen Türkiye, 2013 tarihli "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"yla sığınmacılara koruma ve yardım faaliyetlerini sürekli hale getirdi.

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