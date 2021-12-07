Türkiye'de il olmaya aday ilçeler hangileri? 2021 İl olacak ilçelerin listesi

Türkiye geneli bir çok ilçe bulunmakta. Bu ilçelerden bazılarının il olma kararı netleşti. Peki bu ilçeler hangileri? İşte il olmaya en yakın ilçelerin isim listesi.

Türkiye'de 'il olmaya aday' 24 ilçe belirlendi!

Kozan, Adana Nüfus: 129.985.

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378.

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424.

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469.

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437.

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824.

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826.

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783.

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818.

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597.

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908.

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879.

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619.

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664.

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639.

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551.

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Alanya, Antalya Nüfus: 294.558

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494.

kaynak:bölge gündem