Türkiye'de il olmaya aday ilçeler hangileri? 2021 İl olacak ilçelerin listesi
Türkiye geneli bir çok ilçe bulunmakta. Bu ilçelerden bazılarının il olma kararı netleşti. Peki bu ilçeler hangileri? İşte il olmaya en yakın ilçelerin isim listesi.
Türkiye geneli bir çok ilçe bulunmakta. Bu ilçelerden bazılarının il olma kararı netleşti. Peki bu ilçeler hangileri? İşte il olmaya en yakın ilçelerin isim listesi.
Türkiye'de 'il olmaya aday' 24 ilçe belirlendi!
Kozan, Adana Nüfus: 129.985.
Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378.
Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424.
Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469.
Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437.
Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824.
Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826.
Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783.
Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
Ereğli, Konya Nüfus: 142.818.
Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
Ünye, Ordu Nüfus: 122,597.
Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908.
Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879.
Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
Erciş, Van Nüfus: 173.203
Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619.
Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664.
İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639.
Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551.
İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
Alanya, Antalya Nüfus: 294.558
Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494.
kaynak:bölge gündem
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