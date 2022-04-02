Türk Yıldızları, Van Gölü semalarında nefes kesti

Van’da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti.

GENEL 02.04.2022, 16:21
Türk Yıldızları, Van Gölü semalarında nefes kesti

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, tüm coşkusuyla devam ediyor. Van Gölü kıyısındaki Tuşba 15 Temmuz Şehitler Parkı’na gelen yüzlerce Vanlı, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemek için erkenden yerini aldı.

Gösteriler göğüs kabarttı
Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı. Türk Yıldızları, Van semalarında 30 dakika boyunca nefes kesen gösterisiyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırdı.

Vatandaşlar, büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi. Öte yandan, Van Gölü'ndeki jandarma ve polis botları da etkinliğe renk kattı.

Gösteriyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 32 71
2. 1461 Trabzon FK 32 67
3. Bodrumspor 32 61
4. Sivas Belediyespor 32 56
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 32 56
6. Afjet Afyonspor 32 53
7. Çorum FK 32 52
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 31 52
9. Somaspor 31 49
10. İnegölspor 32 48
11. Ankaraspor 32 47
12. Etimesgut Belediyespor 32 37
13. Serik Belediyespor 32 36
14. Diyarbekirspor 32 35
15. Sarıyer 32 33
16. Adıyaman FK 32 32
17. Turgutluspor 32 31
18. Ergene Velimeşespor 32 28
19. Niğde Anadolu FK 32 21
20. Kahramanmaraşspor 32 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 30 43
11. Sivasspor 31 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Galatasaray 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Aston Villa 30 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18