Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı
Sekizinci ve ilk sivil Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıkladı.
2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlarken adaylar arasına Turgut Özal’ın oğlu da eklendi.
Ahmet Özal “ Türkiye'yi hem politik hem de ekonomik olarak kurtaracak isim benim." diyerek 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.
Uçankuş TV’de gazeteci Aydın Dalgakıran’ın sorularını yanıtlayan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıkladı. "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben de adayım" diyen Ahmet Özal, "100 bin imza toplayacağım. Gerekirse de 1 milyon imza toplarım. Ben adayım. Türkiye'yi hem politik hem de ekonomik olarak kurtaracak isim benim." dedi.
Ahmet Özal kimdir?
Tevfik Ahmet Özal, 3 Aralık 1955 tarihinde Ankara)'da doğdu. Türk iş adamı ve siyasetçi. Ahmet Özal, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal'ın en büyük oğludur. Ahmet Özal, ABD'de North Carolina State Üniversitesi'nden mezun oldu. Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından New York'ta American Express'te çalıştı.
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