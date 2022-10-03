Torba yasayla vatandaşın 566 milyon TL’lik borcu siliniyor!

Henüz son şekli verilmeyen ekonomiyle ilgili torba yasa teklifi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Meclis’e sunulacak. Taslak halindeki teklifle getirilen bazı düzenlemeler özetle şöyle:

- Ücretlilere elektrik ve doğalgaz giderleri karşılığı yapılan ödemelerin gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerinden istisna edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile 2023 yılı Nisan ayının sonuna kadar işverenlerce hizmet erbabına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için mevcut ücretlerine ilave olarak 1000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler gelir vergisinden istisna edilecek.

Yurtdışına çıkış harcı 300 TL'ye çıkıyor

- 18.03.2022 tarihindeki Cumhurbaşkanı kararıyla 150 TL olarak belirlenen yurt dışına çıkış harcı 300 TL’ye yükseltilecek.

- 2022 yılı sonuna kadar uygulaması öngörülen kur korumalı mevduat ile ilgili istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanına istisnayı, 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibariyle kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilecek.

Yemek bedeli istisnası

İşverenlerin işyerinde veya müştemilatında yemek vermediği durumlarda çalışılan günlere ait yemek bedelinin ilgili yıl için belirlenen tutara kadar olan kısmı, gelir vergisinden istisna edilecek. Bu istisna uygulaması 2022 yılı için 51 TL olarak uygulanacak. Bunun için yemek hizmeti veren kuruluşlara bedelinin ödenmesi suretiyle temin edilen ve yemek kartları diye adlandırılan kartların kullanılması koşulu aranacak.

Yurtdışında çalışan işçilere vergi istisnası

Yurtdışı inşaat işlerinde çalışan Türk işçilere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilecek. Ücret ödemelerinin yurt dışından elde edilen kazançtan karşılanması şartıyla, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışmak üzere yurt dışına götürülen ve fiilen yurt dışında çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek.

Ne kadar borç silinecek?

Yaşlı ve Engelli aylıkları ile ilgili ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi sebepler sonucu tespit edilen yersiz ödemeler, borçların tahsisi pek mümkün olmadığı için silinecek. Böylece alacağın tahsili için harcanacak emek ve mesaiden tasarruf edilecek. Tüm borçlar ferileriyle birlikte terkin edilecek. Böylece söz konusu düzenleme ile hedef kitlesi yoksul olan ve borçları ödeme gücü bulunmayan 163 bin 572 engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon 262 bin 916 TL’lik borcu silinmiş olacak.

Yabancı gemicilik şirketlerini satın alanlara..

Gerçek kişilerce kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limitet şirket niteliğindeki uluslararası deniz taşımacılığı ile iştigal eden yabancı ulaştırma kurumlarının, ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50’sine sahip olunması halinde elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.

Fiyat istikrarı için yeni düzenleme

Bireysel katılımcı indirim uygulamasının süresi uzatılacak. 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek 5. maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, hisselerin tutarlarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilmekte. 31.12.2022’de sona erecek olan söz konusu indirim süresi 31.12.2027 tarihine kadar uzatılacak. Ayrıca yararlanılacak “1.000.000 Türk lirası” olan indirim tutarı “2.500.00 Türk Lirası” olarak güncellenecek. Bu uygulama kapsamında 2022 yılında verilen beyannamelere istinaden 225 milyon TL istisnadan yararlanıldı.

- Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Fiyat İstikrarı Komitesi (FİK) kurulmasına ilişkin kuruluş ve görevlerine yönelik yasal çerçeve oluşturacak düzenleme getirilecek.

İnternethaber