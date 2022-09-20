TOKİ'den vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular devam ediyor.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen konut projesi, duyurulduğu ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Kademeli olarak başlayan başvurular için birçok vatandaş bankalara akın ederken, sosyal medya üzerinden de kafalarındaki soru işaretlerine cevap arıyor.

Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar ise harekete geçti.

TOKİ uyardı

Konuya ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yazılı açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ'nin ismi kullanılarak, "sahtekarlık ve dolandırıcılık" girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

"Dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir"

Satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri işlemlerinin tamamının ilgili bankalar aracılığı ile yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası’nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

"Ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar etmeyin"

Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir." denildi.

Ensonhaber