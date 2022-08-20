Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor! Yeni düzenleme yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma hizmetlerine ilişkin yeni bir mesleki yeterlilik yönetmeliği hazırlıyor.

GENEL 20.08.2022, 12:42
Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor! Yeni düzenleme yolda

Hazırlanan taslağa göre daha önce süresiz düzenlenen ticari taşıt mesleki yeterlilik belgeleri 5 yılda bir yenileyecek. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine yenileme eğitimi ve yenileme sınavı zorunluluğu getirilecek.

MUAFİYET UYGULAMASI KALDIRILACAK

İçişleri Bakanlığının düzenlemesine paralel olarak B sınıfı sürücü belgesi ile mesleki yeterlilik belgesi alanların kullanacakları araçlar sınırlandırılacak. Eğitimden ve sınavdan muaf olarak düzenlenen mesleki yeterlilik belgelerinin muaﬁyet uygulaması kaldırılacak.

TİCARİ ARAÇ  SÜRÜCÜSÜNE YAŞ SINIRI GELİYOR

Ulaştırma bakanlığının hazırlıkları arasında ticari araç sürücü yaş sınırlaması ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması da bulunuyor. Öte yandan bakanlığın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, elektrikli scooterların seyir ve kullanım bilgilerinin izlenebilmesi için Coğraﬁ  Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yeni bir e-Scooter projesi de hazırlandı. Proje test işlemlerinin ardından kullanıma açılacak.

Haber7

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