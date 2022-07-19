THY'nin uçuş rekoru Van'ı es geçti

Türk Hava Yolları 15 Temmuz günü bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak rekor kırdı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrak taşıyıcı havayolunun 15 Temmuz'da doluluk rekoru kırdığını açıkladı.

Üstün, paylaşımında, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç, rekor. Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık." ifadelerine yer verdi.

THY bu doluluk oranı ile bir rekora imza atarken Van'da ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Son zamanlarda uçuş sefer sayılarının azlığı ciddi mağduriyetlere neden olurken bayram tatilinde kentte uçak seferinin iptal edilmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Sosyal medya üzerinden #VanUçamıyor hashtagi açılması sonrası sefer azlığı ve yüksek fiyatlara olan tepkilerde artmaya devam ediyor.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O TEPKİLER;

Güncel Van