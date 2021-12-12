SP’li İlhan: Tarihi bina yok edilmesin

Haftalık olarak kent ve ülke gündemiyle ilgili basın toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta Van Asker Hastanesi yerine yapılması planlanan Tuşba Devlet Hastanesi yerini gündeme taşıdı.

“ARTIK YAŞANANLARDAN DERS ALMAK ZORUNDAYIZ”

Van’daki depremlere de değinen İlhan, “İlimizde geçtiğimiz hafta 5 şiddetinde bir deprem yaşandı. İlimizde 10 yıl önce yaşanan depremlerden bu yana yıkılması gereken 4 bin 500 bina da hali hazırda yaşam devam etmektedir. Eğer 10 yıl önce yaşadığımız deprem gibi bir deprem yaşasak çok daha büyük bir yıkım ve kayıplar yaşayabiliriz. Artık yaşananlardan ders almak zorundayız.

Van öylesine bir şehirdir ki Adliye Lojmanları yapılır çürümeye terk edilir bunun yanında faal olan ve ihtiyaç olan Van Asker Hastanesi yıkılmak istenir. Tuşba Devlet Hastanesi için yer kıtlığımı var merak ediyoruz ısrarla Van Asker Hastanesi yıkılmak isteniyor geçmişe dair hiç mi saygınız yok. Tuşba Belediye binası için yüzlerce çam kesildi Et Balık Kurumu yıkıldı şimdi aynı durum Van Asker Hastanesi için yapılıyor.

Van olarak Ahmed-i Hani Parkı yanında Belediyeye ait hasarlı binalar sergilenirken parkın içinde de parkı işgal eden baraka yapıların olduğu tüm ucubelikleri sergileyen şehir olduk.

Van’ımızda bugün teşkilat eğitim programımız için gelen Genel Başkan Yardımcımız Cafer Güneş ve Parti Sözcümüz Birol Aydın aramızda ben sözü kendilerine bırakıyorum” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş ve Parti Sözcü Birol Aydın da kent gündemi ilişkin açıklamalarda bulundu.

bölgegazetesi