Sosyal medya bunu konuşuyor... Twitter, iPhone 6 desteğini durdurdu!
Twitter, bu hafta başında iOS 13 desteğini kesti. Kullanıcılar, Twitter uygulamasının artık iPhone 6'da kullanılamamaya başladığını fark etti. Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma büyük tepki gösterdi. Bazıları da Twitter'dan esprili paylaşımlar yaparak tepkisini ortaya koydu.
Twitter, iPhone 6 kullanıcıları için sosyal medyayı takip etmek ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için en iyi iPhone uygulamalarından biriydi. Ancak bu yakın zamana kadar öyleydi. Çünkü Twitter'ın iPhone 6 kullanıcılarını ilgilendiren kötü bir haberi var.
iPHONE 6 KULLANICILARINA TWITTER ŞOKU!
9to5mac'in haberine göre; 2021'in başlarında iOS 12 desteğini bırakan Twitter, iOS 13'ü de desteklemeyi durdurdu. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin tweet'leri yükleyememeye, yani Twitter uygulamasını kullanamamaya başladığı görüldü.
Öte yandan haberde, uygulamanın artık iOS 14'e sahip bir cihaz gerektirdiği belirtildi.
Ne yazık ki bu noktada iPhone 6 kullanıcılarının tarayıcıdan Twitter'a girmek veya yeni bir telefon almak dışında yapabileceği pek bir şey yok.
SOSYAL MEDYADAN iPHONE 6'NIN "FİŞİNİ ÇEKEN" TWITTER'A TEPKİ
Twitter'ın iPhone 6 kararı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı iPhone 6 kullanıcıları Twitter'ın kararına tepki gösterirken, bazıları da tepkisini esprili paylaşımlar yaparak gösterdi. İşte bunlardan birkaçı:
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|O
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|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
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|30
|43
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|41
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|40
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|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
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|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
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|28
|59
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|28
|55
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|28
|49
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|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
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|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
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|28
|37
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|27
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|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
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|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
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|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
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|36
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|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
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|30
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|30
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|25
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