Sosyal konut projesinde ikinci etap kura takvimi belli oldu
TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 12 ilde kura çekimi tamamlandı. İkinci etaptaki 11 ilde yer alan 29 bin 363 konut için de kura çekimi bugün başlıyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesi için kura çekim dönemine girilmişti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, duyulduğu günden bu yana vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.
İlk kura çekimi 7 Kasım'da yapıldı
Dar gelirli aileler için hayata geçirilen proje için kura takvimi 6 Kasım tarihinde belli olmuştu.
Başvuruların sona ermesiyle vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimleri için yayınlanan takvime göre, ilk olarak 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da kura çekimi yapıldı.
21 bin 893 hak sahibi belli oldu
İlk etaptaki; Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari ve Bitlis illerinde kura çekiminin tamamlanmasıyla 10 günde 21 bin 893 hak sahibi belirlendi.
İkinci etap kura takvimi
81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimi için ikinci etaba geçildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır illeri için gerçekleşecek kura tarihlerini paylaştı.
Muş ve Kilis'te başlıyor
Kuralar ilk etapta olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.
İkinci etabın ilk kurası da bugün 550 konut için Kilis ve bin 150 konut için de Muş'ta çekilecek.
11 günlük kura takvimi
Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:
17 Kasım: Kilis 550 konut, Muş bin 150 konut
18 Kasım: Bingöl bin konut,
18-19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep 10 bin 24 konut
19 Kasım: Erzurum 2 bin 420 konut
21 Kasım: Erzincan bin 147 konut
22 Kasım: Tunceli 250 konut
23 Kasım: Elazığ bin 831 konut
24 Kasım: Adıyaman 2 bin 650 konut
26 Kasım: Malatya 2 bin 791 konut
28 Kasım: Diyarbakır 5 bin 550 konut
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Boluspor
|12
|22
|4. Pendikspor
|12
|21
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|12
|21
|7. Rizespor
|12
|19
|8. Manisa FK
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|17
|11. Sakaryaspor
|13
|16
|12. Altay
|13
|15
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10