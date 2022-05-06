SGK'lıya faizsiz konut kredisi!

Hükümet, pandemi ile birlikte inşaat sektörünün yavaşlamasıyla artan konut fiyatları, el yakan ev kiralarına karşı dar gelirli vatandaşı korumak için tüm imkânları seferber ediyor. Barınma, eşya yardımı, kira desteği verilirken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor.

GENEL 06.05.2022, 14:58
SGK'lıya faizsiz konut kredisi!

Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor. Buna göre 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor. Kredinin geri ödemesinde kişinin aldığı aylığın dörtte biri oranında kesinti yapılıyor. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerinin bir konutla sınırlı olmak üzere bu imkândan yararlanma hakkı bulunuyor. Faizsiz konut kredisi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-Faizsiz konut kredisinden kimlerin yararlanma hakkı bulunuyor? Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

2-Hak sahipleri de krediden yararlanabilir mi? Öncelikle malulün kendisine kullandırılıyor. Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde dul eşine, eşi hayatta değilse ya da evlendiyse çocuklardan birisine kullandırılıyor. Yetim aylığı almakta olması kaydıyla talepte bulunan çocuklarına müştereken, bunlar olmadığında öncelikle anaya veya babaya bir konut ile sınırlı olmak üzere veriliyor.

3-Başvurular nereye yapılıyor? Görev alanına göre Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı ya da SGK il müdürlüklerine dilekçe ile başvurulması gerekiyor. E-devlet üzerinden "faizsiz konut kredisi ve TOKİ kampanya hak sahipliği belgesi başvurusu" bölümü tıklanarak başvuru yapılabiliyor.

4-Bu kapsamda kredi kullananlardan yapılan kesinti ne kadar? Kredi hak sahibi tarafından ödeniyorsa aylığının dörtte biri oranında kesinti yapılıyor. Aylık bağlanmayan ya da kesilen müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise ödemenin başladığı tarihte aylığa bağlanan çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının 4'te birinin yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul ediliyor ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılıyor. Bu kapsamda örneğin 3 bin lira aylığı olan 937.5 lira taksit ödüyor.

5-Aylığın borç bitmeden kesilmesi durumunda süreç nasıl işleyecek? Kurum, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borç tutarını Ziraat Bankası'na bildiriyor. Kurumdan aylık almayan, kamu kurum statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu son aylığının 4'te birinin yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına kadar bankaya krediyi kullananlar tarafından yatırılıyor.

6-Konut edinme konusunda sağlanan başka kolaylıklar var mı? TOKİ konut satış kampanyaları düzenlenmekte olup kapsama giren ve öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla yapılan konutlardan yüzde10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkânı veriliyor.

7-Devletten ev yardımı nasıl alınır? Oturulamayacak derecede eski, bakımsız, sağlıksız evlerde yaşayan geliri düşük vatandaşlara evlerinin bakım, onarım, betonarme ev yapım yardımı, ev eşyası alımı için ayni veya nakdi yardımlar yapılıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme evde de 40 bin liralık destek veriliyor. İkamet adresine en yakın sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden kimlik kartı ile başvuru yapılabilir.

8- Kimler kira yardımı alabilir? Kaymakamlıklar bünyelerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile işbirliği yaparak ekonomik durumu yetersiz olan, bunu belgeleyen vatandaşlara kira desteği sağlıyor. Bunun için kaymakamlık içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat edilebiliyor.

SABAH

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