Servet Yenitürk'ten Vanspor'a Rekor Bağış
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nün yaptığı olağan kongresiyle kulüp başkanlığı görevi sona eren Servet Yenitürk, kulübe rekor bir bağışta bulundu.
WanHaber.com - ÖZEL
Vanspor kongresinde konuşan Servet Yenitürk "Servet başkanın bu kulüpten 10 Miilyon TL küsürlü alacağı vardı. Bugün itibariyle üç icra dosyam vardı, hem TFF'den hem de Spor Toto'dan. Bugün itibariyle borçlarımdan feragat ettim. Ben bütün alacaklarımı kulübüme sponsorluk bedeli olarak hibe ettim. Herkes bizim samimiyetimizi bilsin. Biz sırtımızı dönüp gitmiyoruz, yine yönetimde yer alıyoruz. Yönetimde üstümüze, şahsıma ne düşerse maddi ve manevi olak elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Bu Vanspor renkleri turkuaz ve beyaz daha güzel inşaAllah değiştiriler