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Servet Yenitürk'ten Vanspor'a Rekor Bağış

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nün yaptığı olağan kongresiyle kulüp başkanlığı görevi sona eren Servet Yenitürk, kulübe rekor bir bağışta bulundu.

GENEL 23.08.2021, 18:08
Servet Yenitürk'ten Vanspor'a Rekor Bağış

WanHaber.com - ÖZEL

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nün yaptığı olağan kongresiyle kulüp başkanlığı görevi sona eren Servet Yenitürk, kulübe 10 Milyon TL bağışta bulundu.

Vanspor kongresinde konuşan Servet Yenitürk "Servet başkanın bu kulüpten 10 Miilyon TL küsürlü alacağı vardı. Bugün itibariyle üç icra dosyam vardı, hem TFF'den hem de Spor Toto'dan. Bugün itibariyle borçlarımdan feragat ettim. Ben bütün alacaklarımı kulübüme sponsorluk bedeli olarak hibe ettim. Herkes bizim samimiyetimizi bilsin. Biz sırtımızı dönüp gitmiyoruz, yine yönetimde yer alıyoruz. Yönetimde üstümüze, şahsıma ne düşerse maddi ve manevi olak elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)
Vanspor fk. 20 saat önce
Helal olsun başkanım. Zahir kandaşoğlu da kulube 5milyon hibe etsin.
Cevapla Beğendim (7) Beğenmedim (1)
Yusuf 20 saat önce
Süper helal olsun

Bu Vanspor renkleri turkuaz ve beyaz daha güzel inşaAllah değiştiriler
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