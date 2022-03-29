Sağlık Bakanlığı duyurdu: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını //sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
İŞLEMLER TAMAMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-22 Mart'ta tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
SONUÇLARIN ÖĞRENİLECEĞİ ADRES
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
‘SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN’
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarının sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.
ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
1-"https://sonuc.osym.gov.tr" adresine gidin.
2- Sonuç listesi altındaki KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na tıklayın.
3- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC NO) veya YU numaranızla birlikte şifrenizi girip sonuçlarınızı öğrenin.
Şehrivan Gazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|31
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|31
|67
|3. Bodrumspor
|31
|60
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|31
|55
|5. Afjet Afyonspor
|31
|53
|6. Sivas Belediyespor
|31
|53
|7. Çorum FK
|31
|49
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|30
|49
|9. Somaspor
|30
|49
|10. İnegölspor
|31
|48
|11. Ankaraspor
|31
|44
|12. Etimesgut Belediyespor
|31
|36
|13. Diyarbekirspor
|31
|35
|14. Sarıyer
|31
|33
|15. Serik Belediyespor
|31
|33
|16. Adıyaman FK
|31
|32
|17. Turgutluspor
|31
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|31
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|31
|20
|20. Kahramanmaraşspor
|31
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17