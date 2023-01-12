Rektör Şevli’den DAKAF’23 programı kapsamında kurumlara ziyaret

Ziyarette, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir Gümüş, Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de yer aldı.

Ziraat Bankası Bölge Müdürü Turgut Arvas, Aksa Van Doğalgaz Şirket Müdürü Müsayip Akyüz, VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ile VEPSAŞ Bölge Müdürü Murat Taş ile bir araya gelen Rektör Şevli ve beraberindekiler ilgili kurumların DAKAF’2023 programına katılımları konusunda istişarelerde bulunuldu.

Rektör Şevli, ziyarette DAKAF’23 hakkında bilgi vererek “En büyük ve geniş insan kaynakları etkinliği olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı ile bölge üniversiteleri, öğrenciler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları bir araya gelecekler. Gençlerle aktif olarak etkileşimde bulunulacak bu programda firma sahiplerinin stantlarının olmasını önemsiyoruz ve ilimizin de DAKAF’2023’de etkin olarak görülmesini istiyoruz” dedi.

Van Bölge Gazetesi