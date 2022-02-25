Putin Antlaşma için tek şartını açıkladı!

Dün sabah Putin'im emriyle Ukrayna topraklarına giren Rusya, başkent Kiev dahil birçok şehri bombaladı. Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Bölgede birçok kişi saldırılarda hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski son olarak sabah 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgeden son gelişmeleri paylaşan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise Harkov'da sivil halka savunma için 18 bin adet silah dağıtıldığını açıkladı.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E: MÜZAKERE MASASINA OTURMALIYIZ

Öğleden sonra son duruma ilişkin bir değerlendirme yapan Zelenski, topraklarını işgal eden Rusya lideri Putin'e seslendi. Rusya'nın sabahın erken saatlerine kadar füze vuruşlarına devam ettiğini belirten Zelenski, "Rusya füze vuruşlarına yerel saatle sabah 04.00'te yeniden başladı. Rus birlikleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu.

Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor" açıklamasında bulundu. Zelenski Putin'e de diyalog çağrısında da bulunarak "Rusya'yı ölümleri durdurmak için yeniden müzakere masasına oturtmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Ukrayna lideri Zelenski'nin müzakere çağrısına Putin'den yanıt: Üst düzey müzakereye hazırız

"RUSYA, MÜZAKEREYE HAZIR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'nin çağrısına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Putin, "Rusya üst düzey müzakereye hazır" dedi.Öte yandan Rusya lideri Putin'in açıklamasına paralel olarak Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşme için Minsk'e heyet göndermeye hazırız" ifadesine yer verildi.

RUSYA DIŞİŞLERİ: UKRAYNA'YI İŞGAL PLANIMIZ YOK

İki ülke arasında çatışmalar bugün de sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, NATO'yu manipülasyon yapmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği yönündeki söylemlere tepki gösteren Lavrov, ''Ukrayna'yı işgal planımız yok'' dedi.

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