Profesyonel Antrenör Öz Geçmişi Nasıl Hazırlanır?

Günümüzde bir antrenör olarak iş arıyorsanız bu konuda iş başvurusu yapacağınız zaman dikkat etmeniz gereken birçok farklı nokta bulunmaktadır. Bu mesleği yaptığınız noktada bazı zamanlar kariyerinizde birçok farklı pozisyonda görev almış olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda da her zamanki gibi son derece düzenli ve gerekli bilgilerin olduğu bir cv hazırlama oldukça önemli olmaktadır. Antrenör olarak hayallerinizi gerçekleştirmek için kendinize en uygun olan antrenör cv’sini hazırlamak istiyorsanız ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu konuda çok detaylı araştırmalar yapmalı ve cvhazirlama.cool sitesini ziyaret edebilirsiniz.

antrenör öz geçmişi günümüzde hem ülkemizde hem de dünyada çok fazla ilgi gören spor sektörü birçok kişi tarafından tercih edilen iş kolları arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak rekabet ortamı çok fazla olduğu için antrenör öz geçmişi hazırlanırken, son derece etkileyici ve kişiye özel olarak hazırlanmalıdır. Bu noktada da kaliteli ve kişiye uygun bir antrenör cv’si hazırlarken birçok farklı konuya dikkat etmeliyiz. Bir antrenman cv’si kapsamlı bir biçimde planlanmalı ve öz geçmişe başlarken de öncelikle kişi zihninde öz geçmişini yaratmalı ve bir şema oluşturmalıdır.

Cv hazırlarken, doğru formatı ve doğru yapıyı seçmek oldukça önemlidir. Bu durumda cv mümkün olduğunca tek sayfaya sığdırılmakta ve daha düzenli olmaktadır. Teknik direktör mesleğini icra eden biri iş başvurusu yaptığı zaman, tek sayfaya sığmış cv’si ile birçok öz geçmişin içinden daha çok ilgi çekecektir. Buna bağlı olarak da mümkünse 1 sayfayı aşmayacak şekilde cv hazırlanmalıdır. İşverenler tarafından öz geçmişlere çoğu zaman 10 saniyeden daha fazla bakılmaz. Bundan dolayı da sıradan bir özgeçmişe oranla uygun formatlı ve dikkat çekici bir öz geçmiş daha doğru olacaktır.

Antrenör Cv Hazırlama İşlemleri

Bir antrenör olarak en başta sizi yansıtabilecek ve size uygun bir öz geçmiş türünü seçmelisiniz. Bu konuda kronolojik öz geçmiş türü genelde en çok önerilen çeşit olmaktadır. Çünkü antrenörlük mesleğinde en önemli konu tabi ki tecrübenizdir. Bu bakımdan tecrübeniz ve de istatistikleriniz oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. İşverenlere özgeçmişini bu şekilde efektif bir biçimde iletmeniz gerekir. Bunun için de kronolojik öz geçmiş türü en etkili yöntem olmaktadır. Bu konuda cv hazırlanacak olan kişinin kendi tercihi önemlidir.

Öz geçmişlerde genelde bir giriş bölümü olmaktadır. Bu, kişinin profesyonel özeti gibidir; kişiyi kısa bir şekilde tanıtan paragraf veya cümledir. Bu bölümde özellikle niyet mektubunun olmadığı başvurularda son derece önemli olmaktadır. Tüm bunların dışında genel olarak öz geçmiş sırasıyla bazı başlıklar içermelidir. Öz geçmişte en başta isim, başlık ve de iletişim bilgileri bulunmaktadır. Profesyonel özet denilen tüm deneyim ve tecrübelerinizi içeren başlık ikinci sırada yer alır. İş Deneyimi başlığında çalıştığınız tüm firmalar yer alır. Bu bölüme bakarsak belki de işvereninin en çok dikkat ettiği bölümler arasındadır.

Bu bölümdeki deneyim ve tecrübelerinizi belirtirken olabildiğince anlaşılır ve detaylı bir şekilde açıklamalısınız. Eğitim başlığında ilkokul-ortaokul-lise-üniversite- yüksek lisans-doktora gibi eğitim seçenekleriniz yer alır. Hepsini tarih-okul adı- diploma tarihi ve diploma notu olarak yazmak daha etkili olacaktır. Bu kısımda, antrenörlük mesleğinize başlamadan önce edindiğiniz tüm eğitiminizi göstermeniz gerekmektedir. Beceriler bağlığına mesleğiniz ile ilgili becerileriniz yer almaktadır. Ek başlıklar kısmında size özel eklenmesi gerek özellikler yer alır.

Bu özellikler diller, bilgisayar becerileriniz, ilgi alanlarınız ve sertifikalarınız olmaktadır. Aslında bu çeşit başlıklar öz geçmişinizi kişiselleştirmenize de yardımcı olmaktadır. Buna bağlı olarak, istediğiniz özelliğinizi işverenlerin ilgisini çekebilecek şekilde ön plana çıkarabilirsiniz.

Referanslar bölümünde de antrenörlük sektöründe bulunan kurumlar genel olarak, pozitif geri bildirim ve de referans istemektedirler. Antrenörlük mesleğinde antrenörlerin referansları ve de geçmiş dönem öğrencilerinin geri bildirimleri, diğer sektörlerin tersine oldukça önemli olmaktadır.

Antrenör Özgeçmiş Format Özellikleri

Öz geçmiş formatı hazırlanırken dikkat etmeniz gereken birçok farlı kurak bulunmaktadır. Genel olarak antrenör öz geçmişinde Microsoft Word programı kullanılmalıdır. Fontunuz mutlaka anlaşılır ve kolay okunabilir bir şekilde olmalıdır, normal olan yazıların puntosu da 12-14 aralığında olmalıdır. Başlık kısımlarında da daha büyük font kullanılmalı ve punto 15-16 aralığında olmalıdır. Metnin kendi içinde bulunan aralıklar birbirleri ile tutarlı olmalıdır.