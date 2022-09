Özdek: Sosyal Konut Projesi Van'a nefes aldıracak

Türkiye genelinde ve Van'da son ekonomik krizlerle beraber Sosyal Konut Projesi'nin önem kazandığını söyleyen Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, projeyle beraber, dar gelirli vatandaşların barınma sorununun bir nebze olsun ortadan kalkacağını vurguladı. Sosyal Konut Projesi'nin ülke genelinde ve Van'da yüksek olan kira ve konut fiyatlarını düşüreceğini belirten Başkan Özdek, vatandaşların korunması için bu tür projelerin artması gerektiğini söyledi.

"MADDİ DURUMU DÜŞÜK OLAN BÜTÜN VATANDAŞLAR, BU PROJEDEN FAYDALANABİLECEK"

Sosyal Konut Projesi'nin sonuna kadar desteklediklerini belirten Başkan Özdek, "Sosyal konut projesi gerek Türkiye'de gerekse ilimizde, son ekonomik krizlerle beraber gerçekten de önem kazandı. Önem kazanan bir proje oldu. Çünkü birçok insanımız şu anda hem ilimizden, bölgemizde hem de ülkemizde şu anda evsiz, mağdur ve sıkıntı içerisinde. Artık Van'da konut alımı ve Türkiye'de konut alımı maliyetler açısından olsun, içindeki mahiyetler açısından olsun ciddi anlamda konut almak zorlaşmış ve güçleşmiş duruma gelmiştir. Bu bağlamda sosyal konut projesi adı altında yapılan bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz.

Maddi durumu düşük olan bütün vatandaşlarımızın da buradan faydalanabileceğini görmekteyiz. Baktığımız zaman bu küresel kriz tamamen ülkeleri sarsmakta ve her gün hayatı zorlaştırmakta, barınma sorunu olan bireyler maalesef ev alamamakta, kira kiracı kalamamakta, aynı zamanda kiraların artışı yüzünden kiracı da kalamamakta ve her gün çeşitli sorun ve sıkıntılar yaşamaktadırlar. Dünyada yaşayan herkesin bir barınma ihtiyacı vardır. Herkes barınmaya mecburdur ve barınmak da herkesin hakkıdır. Dolayısıyla baktığımız zaman Türkiye'de şu anda ev almak ve kiracı olmak çok güç bir duruma düşmüştür. Çünkü bugün kiralara baktığımız zaman, eskiden eskiye nazaran çok yüksek kiralar görüyoruz.

Satın almaya baktığımız zaman, yani inanılmaz korkunç rakamlar görüyoruz. Şu anda insanlar geçim derdinde, evinin hiyerarşisini sağlamak derdinde, evinin geçimi, çoluk çocuğun eğitimiyle geçimiyle meşgulken, bir de üzerine de bu kadar hayat pahalılığı, onun üzerine de kira artışı bu kadar yüksek derecede artmış olan kiralar ve maliyetler, konut almak isteyen insanların da ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalması, insanlarımızı ister istemez ciddi anlamda darboğaza itmiş, sıkıntıya itmiş, mağduriyete itmiş ve gerçekten de insanlarımız şu anda gerek kiracı, gerek diğer vatandaşlarımız çok mağduriyet içerisindedir. Dolayısıyla sosyal konut projesi bu anlatmış olduğumuz, ifade etmiş olduğumuz olaya bir nefes aldıracak" dedi.

"VATANDAŞLAR ARTIK MAAŞIN TAMAMINI KİRAYA VERMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR"

Bu tür projelerin artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özdek, "Dar gelirli ve asgari ücretle yaşayan insanlarımız ve şu anda da geçimini ancak sağlayabilen insanların bu tür sosyal konut projeleriyle en azından barınma sorunları ortadan kalkmış olacak ve aynı zamanda da almış oldukları maaşın tamamını kiraya vermek zorunda kalmayacaklar.

Sosyal konut projeleri, yurt genelinde sağlanmış olan ve yükselmiş olan fiyatları da biraz minimize edecektir. Bu projeye gerçekten de buna ihtiyaç vardı. Devletin vatandaşlarını korunması adı altında bu tür projeler üretmesi, vatandaşların korunması, vatandaşları bir yere taşıması ve vatandaşların ekonomik krizler altında ezilip, mağdur olmasını önlemesi adına, bu tür sosyal projelerin artması ve mağdur olan, dar gelirli olan, sıkıntıda olan insanlarımızın da bir nebze olsun nefes almaya hakları olduğundan dolayı bunlara da yardımcı olmak hem devletin asli görevidir hem de bütün milletin asli görevidir.

Dolayısıyla bizler burada bir toplumuz, bu toplumun katmanları içerisinde maddi durumu çok iyi olanlar var, çok kötü olanlar var. Orta düzeyde olanlar var. Önemli olan birbirimizle empati yapmamız, birbirimizle kardeşçe kucak açmamız, öyle bir din mensubuyuz ki bizler bugün zengin, fakir diye bir şey yok aslında aramızda. Bizim aramızda sevgi, saygı, muhabbet olması gerekiyor. Onun için bizler empati yapacağız. Bizler fakir kardeşimiz, fakirdir diye hor görmeyeceğiz. Fakir getir başımızın tacı yapacağız. Bizler zengini ayırmayacağız, kayırmayacağız. Bizler bir toplumuz, bu toplumda da insani değerler üzerinde yaşamaya hakkı herkesin hakkı vardır. Hiç kimse mal varlığıyla değer kırılamaz, değeri, mal varlığıyla anılamaz" dedi.

"SOSYAL KONUT PROJESİ TÜRKİYE GENELİNDE BİNLERCE İNSANI SEVİNDİRMİŞ DURUMDADIR"

Küresel bir krizin ve kapitalizmin kendini dünya genelinde hissettirdiği bir dönemden geçtiklerini söyleyen Başkan Özdek, "Bizler buna karşıyız. Bizler şunu diyoruz; Burada her insanın barınma hakkı vardır. Her insanın yaşama hakkı vardır. Her insanın geçinme hakkı vardır. Her insanın evlenip dünya evine girme hakkı vardır. Allah'ın yaşatmış olduğu ve göndermiş olduğu her insanın da bu ülkede, bu memlekette ve bu dünyada yaşama hakkı vardır. Bu nedenle kimse kimsenin yaşamsal hakkını elinden alamaz. Dolayısıyla biz ekonomik sıkıntılar içerisine kıvranan insanları görmekteyiz. Bu da bizi çok üzmektedir.

Bunun önlemini nasıl alacağız? Bunun önlemini devletin sosyal projeleriyle alacağız. Sivil toplum örgütlerinin bu yönde sosyal projelerinin olması gerekiyor. Birçok bileşenlerin bir araya gelmesiyle, bizler birbirimizin yarasını sarabiliriz. Birbirimize kucak açabiliriz. Birtakım şeylerin üstesinden gelebiliriz. Bugün sosyal konut projesi Türkiye genelinde binlerce, hatta yüz binlerce insanı sevindirmiş durumdadır. Bu da bizi çok sevindirdi. Neden? Çünkü insanlarımızın sevinci, bizim sevincimizdir, insanlarımızın üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Biz öyle olaya bakmak ve vakıf olmak zorundayız.

Dolayısıyla bugün baktığımız zaman, mağdur ve fakir insanlarımızın maddi durumu, dar gelirli insanlarımızı, maddi olmayan insanlarımızın bugün bir sevinci varsa ileride sosyal konut projesi adı altında mağduriyeti ortadan kalkacak bir yerdir. Bizim de sevincimiz bu yöndedir. En azından bu yükselen kiralar ileride daha da yükselecektir. Onu da bilmekteyiz.

Ama sosyal konut projeleri, bu tip projeler hayata geçirilmeye devam edilirse birçok şey değişecektir. Birçok alanda gerek sosyal, gerek barınma, gerek yaşam, gerek geçinebilme, gerekse bir ailenin hiyerarşisini sağlayabilme, gerekse eğitim, gerekse kültür, yani ekonomi her anlama yansımaktadır. Bunun için bizler asıl olan, insanlarımızın barınma sorununu ortadan kaldırırsak birçok sorunu da beraberinde yok olacaktır. Birçok sorun beraberinde yok olmasa da minimize olacaktır ve en azından yani sorun artık ciddi bir sorun olmaktan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"VAN'IN ŞUANDA GERÇEKTEN SOSYAL KONUTLARA İHTİYACI VAR"

Van'daki konut stoklarının eriğini söyleyen Başkan Özdek, "Bizler şuanda baktığımız zaman, ilimizde insanların sosyaliten çok uzak olduğunu görmekteyiz. İlimizde çeşitli sosyal alanların yetersizliğini görmekteyiz. Buda özellikle imardan kaynaklanmaktadır. Van'ın şuanda gerçekten sosyal konutlara ihtiyacı var. Van şuanda konut stoklarını eritmiş durumdadır. Van'a yeni konutların yapılması gerekiyor.

Van'ın kalkınabilmesi için yeni imarın çizilebilmesi gerekiyor. Bu imarın çehresinin açılması lazım. Bu imarın sağlıklı bir şekilde, yeni uygulanabilir bir sisteme geçilmesi lazım. Aynı zamanda yeni imarın gelişimi ve oluşumuyla beraber, şehir de orantılı bir şekilde büyüyecektir. Altyapısıyla, üst yapısıyla, mimarisiyle, siluetiyle, tek tip yapılan binalarla, yolları, parkları, bahçeleriyle yapılırsa, Van yeni yüze kavuşacak, yeni bir kimliğe kavuşacak. Yeni bir yaşam alanı meydana gelmiş olacak. Van şuanda ciddi anlamda göç almaktadır. Almış olduğu göç, orantısız bir göçtür. Kaliteli bir göç değildir.

Buna üzülüyoruz. Herkes bizim vatandaşımızdır ve başımızın tacıdır. Bizler insanımızı rehabilite edeceğiz. Onları kucaklayacağız ve eğitime yönelik adımlar attıracağız. Onlara sosyal faaliyetler sunacağız. Valimizden, çevre şehircilikten ve belediyemizden şunu istiyoruz; Van'ın ivediyle bir imara ihtiyacı var. Bu imarın mutlak süratle Van'a kazandırılması gerekiyor. Van sık şehirden kurtulup, yayılan bir şehir haline gelmesi gerekiyor. Depremi ve geleceği düşünmek zorundayız. Bugünden sonra yapılacak olan bütün yapıların, deprem endeksli yapılması gerekiyor.

Deprem insanı öldürmez, kötü bina insanı öldürür. Onun için deprem endeksli binalar yapılırsa, sağlam ve güçlü binalar yapılırsa, bu konu gelecek vadedecektir. Bu anlamda sosyal konut projesini sonuna kadar destekliyoruz. Bu tür projelerin geliştirilip, uygulanmasını talep ediyoruz. Mağdur olan insanlarımızın, mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması, bizim için büyük bir sevince neden olacaktır" dedi.

"3 BİN 200 KONUTUN YETERSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Van'da yapılacak olan 3 bin 200 konutun yetersiz olduğunu söyleyen Başkan Özdek, "Bence bu konut sayısı Van için yetersizdir. Van şuanda turizmden, tarımdan, hayvancılıktan, sanayiden ve sınır ticaretinden ciddi anlamda yoksun bir ildir. Dolayısıyla 3 bin 200 konutun, buradaki mazlum ve mağdur insana yeteceğini sanmıyorum. En azından 10 katı kadar daha Van'da konut yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün burada baktığımız zaman Van'ın nüfusu her geçen gün artmaktadır. Büyükşehir nispetinde bir iliz.

Büyükşehirin getirmiş olduğu olgu ve birikimlerle beraber, şuanda baktığımız zaman çevre illerden de almış olduğumuz büyük göçle beraber, Van şuanda 2 milyon nüfusu barındırmaktadır. 1 milyon 170 bin resmi kayıtıl nüfus ilimizde bulunurken, burada yaşayıp ve ikameti başka ilde bulunan yaklaşık olarak 800 bin insan bulunuyor. Buda şu demek; Van'ın nüfusu şuanda 2 milyondur. 2 milyon insanın yaşadığı bir ilden bahsediyorsak, 3 bin 200 konutun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu konut sayısının 30-35 bin civarında seyretmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu rakamlarla insanlarımızın mağduriyeti ortadan kalkacaktır. Bizlere bunun daha artmasını, mağdur olan kim var ise, mağduriyetinin giderilmesi taraftarıyız" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Bölgegazetesi