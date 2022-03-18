Özalp’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Van’ın Özalp ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.
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