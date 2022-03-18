Özalp’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.