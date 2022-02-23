Mustafa Armağan'ın katıldığı söyleşi gençlerden yoğun ilgi gördü

Van Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Takvim kapsamında gazeteci-yazar Mustafa Armağan tarafından gençlerle söyleşi düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Okulunda düzenlenen söyleşiye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, şube müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Selamlama konuşmalarının ardından konuşan gazeteci-yazar Mustafa Armağan, Sultan Abdulhamit ve Ermeni sorunu üzerine söyleyişi gerçekleştirdi.

Soru ve cevap şeklinde devam eden söyleyişi, Vali Emin Bilmez tarafından yapılan hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.