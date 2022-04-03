Muradiye’nin düşman işgalinden kurtuluşu
Van’ın Muradiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü kutlandı.
Hükümet konağı önünde düzenlen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Camiinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.
Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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