Muradiye’nin düşman işgalinden kurtuluşu

Hükümet konağı önünde düzenlen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Camiinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.