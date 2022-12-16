Minibüs şoförleri yolculardan şikayetçi
Van'da bugüne kadar sergiledikleri tavırlarla eleştirilerin odağın olan minibüs şoförleri WanHaber'e konuştu. Yolcuları müşteri olarak gördüklerini, müşterilerinde her zaman haklı olduğunu söyleyen münübüsçüler, sitemlerini dile getirmeyi de ihmal etmedi. Yolcuların bazen para vermediklerini söyleyen şoförler, onları idare ettiklerini de dile getirdi.
Van'da bugüne kadar sergiledikleri tavırlarla eleştirilerin odağın olan minibüs şoförleri WanHaber'e konuştu. Yolcuları müşteri olarak gördüklerini, müşterilerinde her zaman haklı olduğunu söyleyen münübüsçüler, sitemlerini dile getirmeyi de ihmal etmedi. Yolcuların bazen para vermediklerini söyleyen şoförler, onları idare ettiklerini de dile getirdi.
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