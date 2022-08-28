Milyonlarca vatandaşın beklediği çalışmada sona gelindi! 600 Bin Sözleşmeli Kadroya Alınıyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği yenilikler birbiri ardına gerçekleşiyor. 3600 ek gösterge sorunu çözülürken EYT ile ilgili çalışmalar da hız kazandı. Bu arada kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili de çalışmalar hızlandı. Bu çalışmalarda sona doğru yaklaşıldığını söyleyen uzman isim Faruk Erdem yazısında şunları kaydetti:

Oluşturulan çalışma grubu teknik çalışmalarını tamamlarken şimdi sendikalarla yapılacak görüşmeler ile taslaklara son şekli verilecek. Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik olarak kimlerin kapsama alınacağı da belirlenmiş oldu. Bazı taslaklar belirlenirken 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu.

Bu konuda görüşmelerin tamamlanarak Eylül ayı içinde açıklama yapılması ve tasarının Ekim ayından sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasına da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Bu kapsamda Memur-sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35.

İNTERNET HABER