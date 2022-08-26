Memurlara müjde! 100 kat artıyor...

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları konusunda bankaların başlattığı yarış tüketiciye avantaj olarak dönüyor.

Emekliler için ödenen promosyon 10 bin liraya kadar çıkarken kamu çalışanları için ödenen promosyonlarda da ciddi artışlar meydana gelmeye başladı.

TEMMUZ ZAMMI GELİRİ ARTIRDI

Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı.

Bazı bankaların kamu çalışanlarına ödediği promosyonu artırması tüm kamu kurumlarını harekete geçirdi. Kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları bankalarla görüşmelere başladı ve promosyonların artırılması sağlanıyor.

NASIL BELİRLENİYOR?

2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.

ESKİ SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLECEK

Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak.

Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak.

Bu madde şöyle: İlk yıl sözleşeme fesih edilirse tamamı ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder.

Buna göre 2019 yılında 3 yıllık için personel başına 3000 TL alan bir kurum sözleşmesindeki tazminat maddesini yürürlüğe sokacak

Böylece her personel için 1.500 TL iade edilerek yeni sözleşme örneğin 30 bin TL'den imzalanacak.