Mart’ta da süren kar yağışı çiftçiye umut oldu

Türkiye genelinde olduğu gibi Van da 2021 yılını kurak geçirdi.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çoğu çiftçi istediği verimi alamadığı için sezonu zararla kapattı.

2022 YAĞIŞLI GEÇTİ

Bu sene ise yağışlı bir kış yaşayan Van, bahar aylarını da yağışlı geçirecek gibi.

Mart ayının son günlerine yaklaşılırken kar yağışının sürmesi çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Önceki gece de yağan yoğun kar, 325 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Daha önce yağışların olduğu sıralarda ‘yaşamı olumsuz etkiledi’ şeklinde yorumlar yapılırken, şimdi yollar kapansa da, çarşı merkezleri su altında kalsa da ‘bereket’ diye yorumlar yapılması dikkat çekiyor.

KUŞLAR YEM ARAYIŞINA GİRDİ

Van merkez ilçelerde etkili olan kar nedeniyle ilginç görüntüler de oluştu.

Tomurcuğa duran ağaç dalları karın ağırlığına direnmeye çalışırken, kuşlar da, beyaz bir perde gibi her yeri kaplayan kar nedeniyle yem arayışına girdi.

Edremit’teki bir ailenin, evin önünde tavuklar için bıraktığı yeme çeşit çeşit kuşların dadanması gülümseten bir görüntü oluşturdu.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Bu kış yağan ve Mart ayında da eklenen kar, sağladığı görüntülerle yüzleri gülümsetse de en fazla çiftçinin yüzünü güldürdü.

Ziraat Odaları yetkilileri, odaya üye çiftçilerin sezondan çok umutlu olduklarını söylediklerini belirtiyor.

GİRDİ FİYATLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yetkililer, üretimle ilgili çiftçiyi en fazla düşündüren kısmın ise mazot ve gübre gibi sık sık zam gören girdi fiyatları olduğunu söylüyor.

Van’daki Ziraat Odaları yetkilileri, yağış anlamında iyi geçen sezon için girdi fiyatları göz önüne alınarak çiftçiye ek destekler sağlanması gerektiğini ifade ediyor.

Prestijhaber