Manuş Baba’dan Başkalelilere unutulmaz gece

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen organizasyonla şarkıcı 'Manuş Baba' ilçede konser verdi.

İlçe merkezindeki Kadir Saruhan Caddesinde binlerce kişinin katıldığı konserde sevenleriyle buluşan Manuş Baba, sevilen şarkılarını seslendirdi. Başkale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Alkan’ın da katıldığı konsere gelenler söylenen şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde sahne alan Manuş Baba, Başkale’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Hayat eğer bir yolsa ve benim memlekette artık basmadığım son toprak Başkale ise bundan sonra gideceğim bütün yollarda Başkale’nin bendeki izi şuramda bir yerde saklı olacak” ifadelerini kullandı.