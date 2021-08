Kürtçe Hayırlı Cumalar Nasıl Denir? Kürtçe Cuma Mesajları - Kürtçe Cumanız Mübarek Olksun

Cuma günleri Google'da en çok aranan kelimelerden biri 'Küerçe Hayırlı Cumalar Mesajları' oluyor. Kürtçe Cumanız Mübarek Olsun mesajlarını sizler için derledik. Sizde kürtçe cuma mesajı paylaşmak istiyorsanız bu haber tam size göre.

Cuma Müslümanın bayramıdır. Nasıl ki bayramlarda birbirimizi arıyor, hatır soruyor ve bayramımızı tebrik ediyoruz. Cuma günleride sosyal medya kanalları üzerinde sevdiklerimize Cuma mesajları gönderiyoruz. Cuma mesajı bir dua almak, dua etmek, bir ayet veya hadis paylaşmak amacı ile gönderilir. Peki Türkçe'de "Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun" olarak gönderdiğimiz cuma mesajlarını Kürtçe nasıl deriz? Kürtçe olarak nasıl göndeririz?

Kürtçe'de Cuma günü, "Roja İne veya Roja İnye" demektir.

KÜRTÇE HAYIRLI CUMALAR NASIL DENİR?

Facebook, twitter, Whatsapp veya diğer sosyal medya kanalları üzerinden sevdiklerinize kendi dilinizden gönderebilieceğiniz "Hayırlı Cumalar" mesajı Kürtçe nasıl denir?

Kürtçe Hayırlı Cumalar: Roja İna we bi xêr be.



KÜRTÇE CUMANIZ MÜBAREK OLSUN NASIL DENİR?

Facebook, twitter, Whatsapp veya diğer sosyal medya kanalları üzerinden sevdiklerinize kendi dilinizden gönderebilieceğiniz "Cumanız Mübarek Olsun" mesajı Kürtçe nasıl denir?

Kürtçe Cumanız Mübarek Olsun:

Roja İna we bimbarek be.

Roja İna we piroz be.

KÜRTÇE CUMA MESAJLARI

Ey mirovahî! Ji xewa bêhed şiyar bibin! Van rojên xedar li benda me ne, poşman bibin, birano, Allah wê bibaxşîne ... Roja İna we bi xêr be

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan artık uyan! Bizi bekliyor bu o dehşetli anlar, tövbe edin kardeşler, Allah'u têâlâ affeder..Hayırlı Cumalar.

Rebbê min, yekbûn, jîndarî û yekbûna me jî di hundurê çavên me de ye. (Emîn) Roja İna we bi xêr be ...

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Xwedê ... Gava ku ez hêviya xwe winda dikim, bîne bîra xwe ku çarenûsa ku te nivîsandî ji xewnên min çêtir e ... Roja İna we bi xêr be

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Bila li yê ku li dunyayê ye hezar hebe, bila li te yê ku di gerdûnê de davêje derya be Bila her tiştê ku hûn destên xwe vedikin û ji bo wê dua dikin îro werin qebûl kirin, amîn! Ez "Roja İna we bi xêr be" dixwazim.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Bila sorgulên baxçeyên Edenê li ser rûyê we, zimanê bilbilan, hezkirina Xwedê ya ji bo dilê we û bereketên vê roja xweş bin. .Roja İna we bimbarek be.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Rojek me ya mîna înê heye. Ola me mîna likeslamê heye. Xwediyê meyê mîna Mihemed heye. Min got Xwedê, min got hevalê xwe, min 99 nav li wê mohr kir. Roja İna we bi xêr be

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Bêhêvî nebin! Nebêjin na. Xwedê heye ku hêviyan diafirîne, sedeman diafirîne û tiştan çêdike. Ger ew hebe, her tiştê wî heye. Roja İna we bimbarek be.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Bila tewaba we pir be, mîna dua ji Xwedê, mîna dua ji Pêxember! Roja İna we bimbarek be.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Bê guman, dua, ibadeta min, jiyan û mirina min ji bo Allah, Rebbê Alem e. (An'am, 6/162) Roja İna we bimbarek be.

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rebbê minê mezin! Bila yên ku ji ber ola me hewl didin me tune bikin nehêlin. Me ji rêça wê ola mezin a Islamslamê veqetînin. Roja İna we bimbarek be.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Xwedayê min! Hemî gunehên min, piçûk û mezin, yekem û paşîn, veşartî û eşkere bibaxşînin (Hedîs-î Serîf / Misilman). Roja İna we bimbarek be.

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Bila Xwedê hêviya we pîroz bike ku Allah, yê ku me ji tunebûnê afirand, ku hebûna me agahdar kir, ku afirand û ceriband, ceribandinê dide û sebrê dide, bawermendên xwe bibexşîne!

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Bi birayê xweyê bawermend re niqaş nekin, henekên ku hûn jê hez nakin nekin û sozek nedin wî ku hûn nekarin pêk bînin. (Pêxember Mihemed) Roja İna we bimbarek be.

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

Allahumma salli ve aâ seyyidinâ Muhammed ve ala âli sayyidinâ Muhammed Roja İna we bimbarek be.

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

Dilên me bi baweriyê, dilê me bi Islamslamê, zimanê me Quran, guhên me bi azan dagirtî be ... Mala me aram û şad be. Roja İna we bimbarek be.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar..

Pêşîn rê dirêj dibin ku ber bi rastê ve bimeşin, çîçek ji bo dîtina wê gul vedibin, kesek ji bo te dua dike. Hûn jî ji bo Xwedê dua dikin. Roja İna we bimbarek be.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun. MardinLife