Kandaşoğlu: Seçim iptal olacaksa tamamen olsun!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumartesi günü yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri sonrası Necdet Takva'nın itirazını kabul ederken, Zahir Kandaşoğlu ve Faruk Biner'in itirazını ise reddetti.

GENEL 25.10.2022, 13:30 25.10.2022, 13:36

İlk seçim sonuçlarına göre Zahir Kandaşoğlu'nun 10, Necdet Takva'nın ise 9 grup aldığı seçimlerde YSK, 1. Meslek Grubunun seçiminin iptal edilmesini kararlaştırdı. Bu karar sonrası Kandaşoğlu'nun aldığı grup sayısı 9'a geriledi ve Takva ile eşit oldu.

Konuyla alakalı bugün sabah Van Adliyesi önünde yapılması planlanan basın açıklamasına izin verilmeyince Zahir Kandaşoğlu ve ekibi açıklamayı beyaz liste seçim ofisinde gerçekleştirdi.

Konuyla alakalı sert cümleler sarf eden Kandaşoğlu “Bizler beyaz liste olarak seçim öncesi çok çalıştık, fakat mavi liste seçim için hiç çalışmadı. Bizler mavi listenin yapmış olduğu itirazı kabul etmiyoruz, mavi listenin yönetimden elini çekmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer bu itiraz bu şekilde devam ederse Van’da iş adamı kalmayacak.

Bende bana bağlı tüm şirketleri üyelikten geri çekeceğim. Necdet Takva Van TSO’nun değerini düşürdü. Biz geçen seçim çok az oyla seçimi kaybetmemize rağmen biz mavi liste gibi yapmadık, sonucu kabullendik. 6 aydır sahada çalışıyoruz. Bütün yetkililer, siyasiler ve TBMM’den Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yasasına ailen el koymasını istiyoruz. Eğer bu seçim iptal olursa görevliler zan altında kalır. Eğer seçim iptal edilecekse tümüyle iptal edilsin. Buradan açık ve net bir şekilde ‘hodri meydan’ diyorum” dedi.

WanHaber.com

Yorumlar (9)
mehmet 1 saat önce
Adam kazanmış niye çirkeftlik yapıyorsunuz bu nasıl adalet
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Çiçekçi muhtar 2 saat önce
Sayin kandasoglu sen onurlu davrandin onur herkese yakismiyo yeniden secimin olmasi demek 100 yüz demek bunu her kes biliyo saygilarimla
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VAn esnafı 2 saat önce
Bu işi bu kadar sulandırmanın anlamı yok. Eğer haksızlık varsa yeniden o meslek grubunda seçim yapılmalı. Nejdet Bey itirazında haklı ve kim hakettiyse o sonunda kazanacaktır.
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Aselet 54 dakika önce
MaşAllah sana Necdet takva kendi adına yazmıyorsun Van esnafı DİE yazıyorsun
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Stoper 30 dakika önce
Büyük Başkan 1000 seçim yapılsa bile yine sen illede sen kazanacaksın. Halk seninle
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vanlı VATANDAŞ 45 dakika önce
seçim tamamen iptal olunmalı yüksek seçim kurulu her zamanki gibi taraflığını göstermiştir hakanyetli olunmalı tabiki fakat zahir ve faruğun itrazını neden ret ediyorsunuz ............................
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Mahir tok 41 dakika önce
Emininim secim iptal olup yeniden yapilirsa van tekrar kandasogluyka kazanacak takva kendini dev aybasinda goruyo vana ne yapti vatsoyu rant kapisi yspmisti
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metin demir 20 dakika önce
takva akpli olduğundan onu seçerler
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metin demir 16 dakika önce
akp kendi adamını seçecek
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