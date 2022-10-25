Kandaşoğlu: Seçim iptal olacaksa tamamen olsun!

İlk seçim sonuçlarına göre Zahir Kandaşoğlu'nun 10, Necdet Takva'nın ise 9 grup aldığı seçimlerde YSK, 1. Meslek Grubunun seçiminin iptal edilmesini kararlaştırdı. Bu karar sonrası Kandaşoğlu'nun aldığı grup sayısı 9'a geriledi ve Takva ile eşit oldu.

Konuyla alakalı bugün sabah Van Adliyesi önünde yapılması planlanan basın açıklamasına izin verilmeyince Zahir Kandaşoğlu ve ekibi açıklamayı beyaz liste seçim ofisinde gerçekleştirdi.

Konuyla alakalı sert cümleler sarf eden Kandaşoğlu “Bizler beyaz liste olarak seçim öncesi çok çalıştık, fakat mavi liste seçim için hiç çalışmadı. Bizler mavi listenin yapmış olduğu itirazı kabul etmiyoruz, mavi listenin yönetimden elini çekmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer bu itiraz bu şekilde devam ederse Van’da iş adamı kalmayacak.

Bende bana bağlı tüm şirketleri üyelikten geri çekeceğim. Necdet Takva Van TSO’nun değerini düşürdü. Biz geçen seçim çok az oyla seçimi kaybetmemize rağmen biz mavi liste gibi yapmadık, sonucu kabullendik. 6 aydır sahada çalışıyoruz. Bütün yetkililer, siyasiler ve TBMM’den Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yasasına ailen el koymasını istiyoruz. Eğer bu seçim iptal olursa görevliler zan altında kalır. Eğer seçim iptal edilecekse tümüyle iptal edilsin. Buradan açık ve net bir şekilde ‘hodri meydan’ diyorum” dedi.

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