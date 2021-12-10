Jandarmadan kan bağışı
Van İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.
GENEL 10.12.2021, 12:14
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|26
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|25
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|15
|24
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|23
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|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
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|15
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|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
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|17. Göztepe
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|14
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|P
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|27
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|27
|5. Bandırmaspor
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|25
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|22
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|21
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|20
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|20
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|14
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|11. Boluspor
|14
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|19
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|14
|18
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|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
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|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
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|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
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|15
|19
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|15
|18
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|15
|17
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|15
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|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10