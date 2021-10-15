İŞKUR’dan istihdama katkı sunan iletişim sektörlerine teşekkür

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ’in desteği ve katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Van’da Genç İstihdamına Katkı Sunan Sektörlere Teşekkür Belgesi Töreni’, Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri bünyesindeki Kocaeli Parkı’nda gerçekleştirildi.

Törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve işveren temsilcileri katıldı.

‘İstihdama katkı sunan’

Törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilimizde bu dönemde en çok istihdama katkı sunan, üreten ve yükümlülüklerini yerine getiren iletişim sektöründeki firma yetkililerine teşekkür etti. Program daha sonra istihdama katkı sunan; Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. adına Genel Müdür yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi’ye, CMC İletişim ve Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Barış Şanlıoğlu’na, Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. adına İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Çoruh’a, Teknofix Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş. adına Genel Müdür Ulas Civil’e, Mayen Telekomünikasyon hizmetleri A.Ş. adına İnsan Kaynakları Sorumlu Mustafa Sönmez’e teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti. Törenin ardında Vali M. Emin Bilmez organizasyonda başta Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hidayet Kişi’ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

‘Taş üstüne taş koyan herkes’

Ardından Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar iletişim sektöründeki firma yetkililerine teşekkür edip, sözlerine şöyle devam etti:

“Van’da istihdama katkı sunan, üretim yapan, taş üstüne taş koyan herkes bizim için çok önemlidir. İnşallah sayınız daha da artar. Hepinize teşekkür ediyorum”

‘Takipçisi olacaklar’

Daha sonra AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas iletişim sektöründeki firma yetkililerine teşekkür ederek hükümet olarak ilimizin istihdamına katkı sağlayacak her türlü proje ve programın takipçisi olacaklarını belirtti.

Program, Vali Mehmet Emin Bilmez ve tüm katılımcıların bir arada olduğu fotoğraf çekimiyle son buldu.