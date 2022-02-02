İŞKUR, Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Van’da personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden Başkale’de 12, Çatak’ta 10, Erciş’te 50, Gevaş 8, Gürpınar 12, Muradiye 15, Özalp’ta 20, Bahçesaray’da 6, Çaldıran’da 18, Edremit’te 34, Saray’da 8, İpekyolu’nda 88, Tuşba’da 50 olmak üzere 13 ilçede iki ay süreyle çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik personel alımı yapacak.

İşte başvuru şartları:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

19 yaşından gün almış olmak

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencisi hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak

Hane geliri net asgari ücretin (1,5)

35 yaş üstü- engelliler- eski hükümlüler

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlananalar

TYP’de süresi dolanlar (24 ay, 9 ay) yasaklı duruma düşenler

Program süresince aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi aktif iş gücü yönetmeliği TYP genelgesine göre şartları taşımayanlar programa katılamazlar.

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumuna veya E-Devlet üzerinden İŞKUR sistemine girerek TYP yazması ile ilanlara ulaşabilecektir.

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