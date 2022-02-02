İŞKUR, Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Van’da personel alımı yapacağını duyurdu
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Van’da personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden Başkale’de 12, Çatak’ta 10, Erciş’te 50, Gevaş 8, Gürpınar 12, Muradiye 15, Özalp’ta 20, Bahçesaray’da 6, Çaldıran’da 18, Edremit’te 34, Saray’da 8, İpekyolu’nda 88, Tuşba’da 50 olmak üzere 13 ilçede iki ay süreyle çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik personel alımı yapacak.
İşte başvuru şartları:
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak
19 yaşından gün almış olmak
Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencisi hariç)
Emekli ve malul aylığı almamak
Hane geliri net asgari ücretin (1,5)
35 yaş üstü- engelliler- eski hükümlüler
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlananalar
TYP’de süresi dolanlar (24 ay, 9 ay) yasaklı duruma düşenler
Program süresince aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi aktif iş gücü yönetmeliği TYP genelgesine göre şartları taşımayanlar programa katılamazlar.
Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumuna veya E-Devlet üzerinden İŞKUR sistemine girerek TYP yazması ile ilanlara ulaşabilecektir.
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|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12